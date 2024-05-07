鄭州推刺激旅遊政策　境外包機組團獎6萬人民幣

河南省鄭州市近日推出「引客入鄭」的獎勵政策，對旅行團通過包機或專列方式赴鄭州旅遊，根據不同條件給予不同金額的獎勵金，目的是刺激當地旅遊和演藝文化產業發展。

據鄭州市文化廣電和旅遊局、鄭州市財政局聯合印發的《鄭州市加快推進文旅文創高質量發展實施細則（試行）》，對在鄭多日遊、一日遊，旅遊包機、旅遊專列，分別制定相應獎勵措施。以包機旅遊為例，組織赴鄭旅遊的國內包機團隊，遊客上座率60%以上且不少於100人，在鄭遊覽一個以上收費景區並住宿兩晚以上，每架次獎勵地接旅行社3萬元（人民幣，下同，約3.3萬港元）；組織赴鄭旅遊的境外包機團隊（含港澳台），如滿足上述遊客上座率以及在鄭遊覽收費景區、住宿條件，每架次獎勵地接旅行社6萬元（約6.6萬港元）。對於組織赴鄭旅遊的專列團隊，如滿足指定人數、遊覽收費景區以及住宿條件，每列次獎勵地接旅行社5萬元（約5.5萬港元）。

對於新成功創建國家級旅遊度假區的主體，上述實施細則提出一次性最高獎勵500萬元（約550萬港元）。而為支持演藝產業發展，實施細則亦提出對小劇場、演唱會給予不同金額獎勵和補助。