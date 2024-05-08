屋苑開一門致送貨不便　外賣員拒接單

浙江省杭州一名外賣員近日投訴，玉錢潮府小區共設東南、西及南門3個行人出入口，只對外賣及速遞員開放東南門進出，導致他們步行到部分樓房要橫越整個小區，距離很遠，影響送餐時間，抬重物時候更是不便，認為此舉並不尊重這個行業。他透露，許多同行寧願賠錢、被扣分也拒接該小區的訂單。

內媒周二（7日）報道，南門保安李師傅透露，西門曾在小區幾年前交付後短暫開放一個多月便禁止外賣員通行，南門則是上月初開始執行這個規定。他表示，南門是小區主出入口，每到早晚上下班高峰期，人流和車流大，有些外賣員車速較快，還隨意亂停車，有時更直接停在斑馬線上，西門亦有類似情況，影響業主出入，外賣員安全亦得不到保障。

小區安保團隊負責人周師傅表示，東南門是小區的輔助通道，人流較少，且禁止一般汽車通行，可有效實施分流管理，保障其他出入口的通行效率及安全性，小區物業管理中心上月14日起將東南門調整為外賣員唯一進出通道。他又稱，因應外賣員有時要送重物，小區購置了十多輛推車供他們免費使用，若遇上藥物等急單，外賣員說明情況後交給任何一個出入口保安代送。