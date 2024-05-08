村民燒秸稈罰款2000人民幣　鎮政府稱未執法

近日網傳四川省隆昌市普潤鎮松林村一名村民因焚燒秸稈，被村委會處罰2,000元（人民幣，下同，約2,200港元），並流出一張村委會開具罰單，引發網絡關注。有網民質疑罰款太多，且村委會無執法權，無權罰款。內媒周一（6日）報道，村委會負責人承認曾開具相關罰單，後來被鎮政府叫停，並稱暫不會收取罰款。

涉事70歲薛氏夫婦表示，上周四（2日）晚上雨後，他們準備翌日種粟米，便點燃田內油菜稈，後來得知未燃盡秸稈被人撲滅。他們表示，村幹部曾要處罰他們2,000元，但未收到相關罰單，而是收到一張落款為普潤鎮政府《告知書》，其中顯示他們因焚燒秸稈，需在周三（8日）前到村辦公室繳納500元（約550港元）罰款。惟他們認為處罰太高，按其收入難以負擔。

普潤鎮林村村委會負責人表示，相關罰單是按鎮政府生態環境辦要求開具，又稱以往同類事件最多只罰200元（約220港元）。普潤鎮政府相關負責人表示，村委會無執法權，所開罰單並未給村民，《告知書》只是為了震懾，以提醒村民不再焚燒秸稈，實際並未罰款，也不會執行。