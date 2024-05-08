擅搭帳篷不牽繩放狗　男子辱罵酒店保安員

上海市一名男子日前在酒店草坪搭帳篷遭保安員阻止時，突然情緒激動，不但以粗言辱罵對方，又聲稱認識酒店高層，恐嚇要開除保安員。涉事酒店周一（6日）表示，酒店經營範圍內禁止搭營釣魚等行為，保安員當時正常履職，面對遊客辱罵仍表現克制，未有辭退或懲處該保安員。

從網傳影片所見，涉事男子在酒店外草坪上搭起帳篷，旁邊還有一隻黑色狗。保安員稱酒店不允許搭帳篷，並拍攝男子作為紀錄。男子此時開始對保安員講粗口，其女伴後來也加入。兩人又給保安員的上司「羅總」和「小宋」打電話，聲稱要辭退保安員，雙方在爭吵期間都表示要報警。

涉事酒店表示，影片中李姓遊客上周四（2日）及上周五（3日）連續兩日在該酒店經營範圍內違規釣魚、自行搭帳篷露營、以及未牽繩放狗，被保安員李某雷巡查時發現後上前阻止。李某雷在勸阻過程中遭李姓遊客辱罵，手機也被多次拍打。李某雷其後向值班經理匯報了此事。據了解，該遊客非酒店住客，是一名普通商人，也非網傳公職人員。至於遊客在影片中提到的「羅總」，僅在現場處理糾紛時認識該名遊客。而「小宋」與該遊客僅曾有業務往來，不涉此事。