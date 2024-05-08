政協辦剽竊民歌集　退休教師打官司6年勝訴

陝西省榆林市橫山區一名退休中學教師花22年時間收集整理及改編創作陝北民歌，編著印刷兩本民歌集，後來發現榆陽區政協辦組織編篡出版歌謠，大量選用其兩本民歌集內容，遂於2018年提訴，要求賠償侵權損失，遭榆林市中級人民法院一審判決敗訴。他經3輪訴訟、6次裁判，於今年3月底在陝西省高級人民法院終審獲判勝訴。內媒周二（7日）報道，法院終審判決被告停止侵權行為，登報致歉並支付原告15萬元（人民幣，下同，約16萬港元），出版社亦需承擔連帶賠償責任。

64歲的李發源稱，2017年發現榆陽區政協辦的《榆陽文庫．民間歌謠卷》大量剽竊其兩本民歌集《陝北情歌》和《陝北民俗歌謠精選》內容，翌年3月向榆林市中級人民法院提訴，要求對方停止侵權並賠償61萬元（約67萬港元）經濟及精神損失費。惟法院一審認為，兩本民歌集為內印資料，當中的歌謠屬民間文藝作品，現有證據不能證明其投入個人創造性思維和再創作，且被告公務行為符合合理使用情形，故不構成侵權。

陝西省高級人民法院終審對比《榆陽文庫．民間歌謠卷》與李發源兩本書籍，發現被告書籍生活歌謠部分195首來自《陝北情歌》，佔其內容95%，民俗歌謠則有128首來自《陝北民俗歌謠精選》，佔其內容77%。這本書與李發源兩本書編排順序相同，絕大多數注釋部分及歌謠內容亦相同。

法院認為，被告未對陝北民歌深入研究，而是照搬李發源作品編排體例，並非合理使用範疇，而上海古籍出版社未盡合理審查義務，侵害李發源相應著作權。由於李源發創作並非對陝北民歌簡單搜集，具有一定獨創性，應被認定為匯編作品，故作上述判決。