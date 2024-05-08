溫州市夾縫樓　238萬人民幣拍賣成交

內地網上拍賣平台近日以238萬（人民幣，下同，約262萬港元）成功拍出一幢「夾縫樓」。該樓房位於兩幢樓之間、入戶通道不到半米。有業內人士透露，如果不考慮居住舒適性，單從學區角度考慮，拍出價格較為合理，較市面上今年入讀房源低近30萬元（約33萬港元）。

這幢夾縫樓位於浙江省溫州市鹿城區百里東路55弄10號，去年3月最早出現在中介圈子，報價約305萬元（約335萬港元），因其入戶門比較尷尬，被戲稱為「百里一條縫」。儘管賣相不佳，但在溫州市廣場路小學（滄河校區）及溫州市實驗中學雙學區「加持」下，該房產成為交易市場「搶手貨」，吸引13人報名參與是次拍賣。據拍賣訊息顯示，該房屋建筑面積60.18平方米，土地使用權面積19.25平方米，總層數3層。拍賣介紹頁面又強調這房產是學區房，「不佔名額，即買即讀」。

是次拍賣從1,314元（約1,446港元）起拍，在臨近拍賣結束的最後兩小時，拍賣價從65萬元（約71萬港元）飆升至200多萬元（約220萬港元），最終經過135口叫價成交。業內人士透露，該房產的市場估值約300萬元（約330萬港元），此前兩次在拍賣網站上掛牌均流拍。