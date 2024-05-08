醫院斬人疑犯曾坐牢　親戚稱出獄後性格大變

雲南省昭通市鎮雄縣醫院周二（7日）發現斬人事件，造成2死21傷，疑犯李某當日被抓獲，網上針對其犯案動機議論紛紛。內媒指，李某來自鎮雄縣潑機鎮擺洛村，其親屬和當地村民透露，他此次行兇或與多年前一場電單車交易有關。

擺洛村一名村民表示，40歲的李某自小家境不好，家中除了務農的父母，妻子數年前離家出走並帶走了一名孩子，剩下大女兒和小兒子由李某照顧，李某性格有點暴躁。李某堂姊稱，此前李某花2,000元人民幣（約2,200港元）買下另一村民的電單車，之後對方卻強行取回，雙方發生衝突，李某被判囚，坐了3、4年，出獄後性格大變，感覺自己被冤枉。堂姊曾主動和他溝通過幾次，接觸期間他從未有過報復社會的言行。

針對李某犯案動機，傳出他曾發朋友圈稱有不滿情緒，網民截圖傳載。鎮雄縣有關部門人士向內媒表示，網傳截圖訊息不實。有關部門提取到的李某微信朋友圈截圖顯示，在他發布的多篇日常更新中均無該網傳內容，警方已介入調查。案發後，有網傳閉路電視畫面截圖顯示一名男子與李某同框，傳為案件共犯。畫面中男子向內媒澄清，當時他到醫院照胃鏡並切除息肉，遇到李某時身上麻醉藥還沒過。當時他正跟李某對峙，並試圖阻止對方繼續犯罪。