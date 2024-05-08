傳花錢可買歐洲院士銜頭　科學院華代表處否認

內地多家學術機構、媒體近期相繼發布「XXX當選歐洲自然科學院院士」的消息，有網民質疑有關銜頭花40萬元（人民幣，下同，約44萬港元）可買。歐洲自然科學院中國代表處負責人吳繼華回應稱，該院對於申請者從來沒有收取任何費用，認定為院士的中國籍成員，也不會收取年費。

一家自稱協助申報外籍院士的服務公司工作人員稱，申請成為歐洲自然科學院院士支付18萬元（約19.8萬港元）可以「包過」，即使申請人尚未取得國內院校博士生學歷，也不擁有任何專利。該工作人員又稱，一般申請幾個月後，就可拿到歐洲自然科學院外籍院士的證書。對於「18萬包過」或「40萬買院士」的說法，吳繼華稱不實，該院院士資格是不會售賣，上述服務機構稱可「包過」是虛假承諾。對於院士的認定標準，他稱只要科研成果真實、獨立且對科學發展有重要貢獻，就有資格申請院士。

在多篇官方通稿的描述中，「歐洲自然科學院」（Europaische Akademie der Naturwissenschaften）號稱總部位於德國漢諾威，事實上真正在學術界廣為認可的歐洲科學院，一般是指歐洲人文和自然科學院（Academia Europaea），總部位於英國倫敦。面對「山寨」的質疑，吳繼華稱該院在歐洲更像是「真正的科學家俱樂部」，聚集了眾多熱愛科學、致力於科學研究的學者。