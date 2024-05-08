同意華仁愛礁管控新模式　菲西部軍區司令休假

中國政府早前要求菲律賓軍方履行南海主權爭議島礁仁愛礁的管控協議，菲律賓政府否認達成過任何承諾。菲律賓傳媒周三（8日）報道，菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡洛斯（Alberto Carlos），今年1月曾向中方表明贊同仁愛礁管控新模式。菲媒收到相關對話錄音，菲軍方則證實卡洛斯正在休假。

《馬尼拉時報》周二（7日）收到中國官員出示今年1月3日的電話錄音，內容是中國駐馬尼拉大使館官員與卡洛斯對話。卡洛斯當時表明，軍方整個指揮系統都贊同和平管控仁愛礁局勢的新模式。中方官員追問卡洛斯，國防部長特奧多羅、國家安全顧問阿諾和武裝部隊總參謀長小布勞納是否同意有關提案，卡洛斯說：「我可以確認。」

仁愛礁管控協議提案建議，菲律賓每次執行針對仁愛礁坐灘軍艦馬德雷山號的補給任務時，只派遣一艘菲律賓海岸防衞隊船隻和一艘補給船，中方則相應只派遣一艘中國海警船和一艘中國武裝漁船。菲律賓如要執行補給任務，應在兩天前提早知會中方，並保證任務只運送食品和必需品，雙方應保持通訊聯絡。

報道引述中國使館官員透露，菲律賓今年2月2日按照新模式，順利完成針對馬德雷山號的補給任務，就連菲律賓武裝部隊發言人帕迪利亞也在社交平台發稿，形容菲方執行完美輪換和補給行動。但中方官員指摘，菲方此後無緣無故單方面放棄新模式。由於卡洛斯目前休假，報道無法立即確認電話錄音中是否他本人。

帕迪利亞回應報道，強調卡洛斯的休假安排與仁愛礁新模式無關，但自己不了解卡洛斯休假原因，僅表明尊重他申請休假的決定和權利。因應西部司令部司令從周二開始缺席，職位暫時由海軍教育、訓練和理論司令部司令小托雷斯（Alfonso Torres Jr.）代理，卡洛斯會在假期結束後重返崗位。

菲律賓外交部周二強調，政府內閣級官員無同意中方就仁愛礁問題的任何提議，只有菲律賓總統能夠批准或授權菲律賓政府，就南海有關事務簽署協議。外交部重申菲方從未簽署協議，放棄對專屬經濟區和大陸架的主權權利和管轄權，強調國防部長和國家安全顧問已否認仁愛礁任何非正式安排，敦促中方停止散布虛假資訊。