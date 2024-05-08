綁架5名中國遊客勒索250萬泰銖　多名泰警涉案

內媒周三（8日）報道，5名中國遊客上月25日在泰國曼谷遭綁架，勒索250萬泰銖（約53萬港元），同月29日報警。泰國警方周一（6日）公布案件，目前已鎖定11名涉案人員，當中包括多名泰國現任和前任警察，犯罪團夥頭目是一名已獲泰國籍的蘇姓中國人。

曼谷丁丹警察局公布案情指，一個由11人組成的犯罪團夥在丁丹區一間酒店綁架上述遊客，並向他們勒索錢財。調查結果和監控畫面顯示，當時一名老撾女子拿信用卡刷卡器進入受害者酒店房，幾分鐘後3名自稱是泰國警察的男子緊接進入，指控遊客持有信用卡盜刷器，需赴警察局配合調查。疑犯在車上不斷勸說遊客付錢以換取不被起訴。遊客緊急聯絡在柬埔寨的中國朋友，按照指示將上述金額匯入蘇某的帳戶，之後獲釋。

泰國警方指，整個行動都有預謀，疑犯最初向受害者勒索500萬泰銖（約106萬港元），最後減半。11名疑犯中有10人的逮捕令已獲批准，餘下一人仍在受查。其中5名泰國和2名中國疑犯已被捕，包括蘇某、一名現任泰國警察和一名去年被解僱的前警察，另外一名56歲中國公民、一名26歲泰國人以及一名34歲泰國警察仍在逃。中國外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心工作人員證實事件，將持續關注後續進展。