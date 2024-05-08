台將全面解除強制口罩令　新變異株KP.2恐成主流

台灣衛福部疾管署周二（7日）公布，上周新增229宗本土新冠併發症個案，較前一周新增185宗；另增31宗死亡病例，較前一周多15宗。研究顯示KP.2變異株傳播力約為JN.1變異株的1.2倍，具成為主流變異株的潛力。疾管署周三（8日）召開專家會議，決定本月19日起解除口罩禁令，醫療機構、老人福利機構將改為建議佩戴口罩場所，意味強制戴口罩規範全面解除。

疾管署預防醫學辦公室主任林詠青表示，累積併發症個案中65歲以上長者佔79%。新增死亡患者年齡介乎30多歲至100多歲，包括一名30多歲北部男子，上月底出現發燒、嘔吐等症狀，持續兩天，並送至醫院急診，之後因嚴重呼吸衰竭，於就醫當天過世。

疾管署監測資料顯示，近4周變異株監測統計中，本土及境外檢出變異株均以JN.1為主，佔95%以上，其次為BA.2.86。KP.2本土個案最早於上月初檢出，目前累計4宗，其致病力相對較低。疾管署副署長曾淑慧表示，與前一劑疫苗間隔已達12周、84天的65歲以上長者，應盡快再接種第二劑，降低重症或死亡風險。