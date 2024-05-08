受賄濫權　中國聯通前總經理判囚16年

山東省青島市中級人民法院周二（7日）公開宣判中國聯合網絡通信集團有限公司（中國聯通）前黨組副書記、總經理李國華受賄、濫用職權一案，兩罪分別判15年、3年有期徒刑，決定執行有期徒刑16年，並罰款600萬元（人民幣，下同，約660萬港元）。

經審理查明，李國華1998年至2022年利用於江西省郵電管理局、江西省郵政局、國家郵政局、中國郵政集團公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司等擔任職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合6,645萬多元（約7,309萬港元），其中2,159萬多元（約2,375萬港元）未實際取得。他擔任江西省郵政局黨組書記、局長，國家郵政局黨組成員、副局長期間濫用職權，亦造成國有資產損失4,996萬多元（約5,510萬港元）。

法院認為，李國華受賄數額特別巨大，濫用職權情節特別嚴重，均應依法懲處，數罪併罰。鑑於其部分受賄未遂，到案後如實供述自己的罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。