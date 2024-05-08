剛卸任上海保交所董事長　任春生受查

據中央紀委國家監委駐國家金融監督管理總局紀檢監察組、北京市紀委監委周二（7日）消息，國家金融監督管理總局投訴調解中心籌備組組長任春生涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。內媒披露，任春生剛卸任上海保險交易所董事長。

任春生現年55歲，長期在前保監會、前銀保監會工作，曾任保險資金運用監管部主任。他2019年2月出任中保投資有限責任公司黨委書記、董事長，2021年7月任上海保交所黨委書記、董事長。上海保交所內部工作人員稱，上月30日是任春生任職最後一天，中國銀保信前黨委副書記、總裁王哲同日被任命為上海保交所董事長。有媒體報道，當日任春生搭飛機從上海到北京後失聯，知情人士稱他被帶走調查。

通報中，任春生的身份是國家金融監督管理總局投訴調解中心籌備組組長，這也是公開報道中官方首次披露他這一身份，意味國家金融監督管理總局正籌備投訴調解中心。去年11月，《國家金融監督管理總局職能配置、內設機構和人員編制規定》對外發布，內容提到國家金融監督管理總局牽頭建立統一的金融消費者投訴舉報流程和標準體系。