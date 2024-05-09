雷蒙多料美對華投資限制規則　年底前完成

美國商務部長雷蒙多周三（8日）出席眾議院聽證會時表示，預計美國對華境外投資限制的實施規則，將在今年年底前完成。她又在回應議員問題時指出，美國目前有92%尖端晶片是購自台灣晶片生產商台積電，一旦中國大陸對台動武及掌控台積電，會對美國經濟造成「絕對毀滅性」的打擊。

美國總統拜登去年8月發布行政命令，授權財政部長禁止或限制美國在3個領域的對華投資，包括半導體和微電子、量子資訊科技，以及某些人工智能系統。雷蒙多在聽證會上稱，她預計財政部將在今年底前完成相關規則，又指商務部正協助財政部弄清楚「人工智能的哪些部分和哪些類型的企業」應受到關注，強調不能夠讓中方擁有美方的資金和技術，用於軍事現代化。她又揚言美方可能會採取極端措施，禁止中國聯網汽車進入該國，這是自相關調查展開以來，首次出現美國或對中國聯網汽車發布禁令的迹象。

較早前外媒引述消息稱，美國政府進一步收緊對華為的出口限制，已撤銷了美國晶片企業高通和英特爾公司向中國電訊設備製造商華為出售半導體的許可證。雷蒙多周三直指華為是個威脅，又說撤銷部分企業對華為出口的某些許可證並非政策改變。她稱，當更加了解人工智能的功能時，美方必須採取行動。中國商務部新聞發言人同日回應，指摘美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，針對特定中國企業一再採取無理制裁打壓措施，形容上述措施是典型的經濟脅迫做法，同時違背世貿組織規則和嚴重損害美國企業利益。