重慶漢殺人潛逃中山　28年後判囚終身

重慶市合川區一名男子1994年涉嫌殺害前任水庫承包人兒子後潛逃，更利用化名在廣東省中山市生活。內媒周二（7日）引述中國裁判文書網資料報道，兇手在一審及二審均被裁定故意殺人罪罪成，被判無期徒刑。

案情指，現已63歲的唐某1994年初以集體名義轉包原重慶合川市佛門鄉（現合川區龍市鎮）水庫成魚養殖經營權。當交納當年承包費後，他帶同村村民張某等人前往水庫工作，並留用此前承包人鄒某文一同參加養殖。

在養殖期間，唐某與鄒某文意見不合，更被對方強行收取承包費。1994年5月29日晚上，唐某等人準備巡查水庫時，遇上鄒某文當時19歲兒子鄒某政要求參加。由於他認為鄒某政此舉是來監視自己，於是在水庫停船處，趁對方剛上船時用木棒狠下殺手，之後駕船前往水庫中央，把遺體綑綁石頭後再棄在水中。

案發後，唐某開始潛逃生涯，直到2022年8月24日落網。他如實供述犯案細節，同時積極賠償死者近親家屬經濟損失，獲得對方諒解。在一審，他被重慶市第一中級人民法院裁定故意殺人罪罪成，獲判無期徒刑，於是提出上訴。重慶高院審理後認為，唐某用木棒擊打死者頭部，積極追求死亡結果發生，其行為構成故意殺人罪，故駁回上訴，維持原判。