今年荔枝產量較去年減產逾半　凍眠荔枝應市

夏季是荔枝收成季節，廣東省是內地最大的荔枝產區。內媒周三（8日）報道，今年荔枝成花率普遍較低，產量明顯較往年減少，價格因而提高，冬季低溫天氣不足是主因。社交平台有人表示，買10顆妃子笑花荔枝花了15元（約16.5港元）。為了讓消費者一年四季都享用到荔枝，廣東省農科院研發出「凍眠荔枝」，據稱色香味能保持八至九成。

廣東茂名荔枝種植面積有140萬畝，產量佔全國四分之一。今年在該市曹江鎮的荔枝種植園，不少樹只結出黃豆般大小的荔枝，部分樹上甚至見不到一顆果實。在惠州市鎮隆鎮山頂村一片荔枝林，種有3,000多棵桂味、糯米糍等品種的荔枝樹，正常年份產量逾10萬公斤，但今年預計產量不到往年一半。荔枝種植戶秦先生表示，他的果場在鎮上已算比較好，預計產量有3.5萬至4萬公斤。

專家調查內地58個荔枝生產縣內荔枝生長情況，預計今年廣東省產量87.64萬噸，較去年減產51.22%。根據監測分析，去年7月荔枝採摘後至今年2月，廣東累計降雨量較常年同期偏高20.6%，降雨充沛使荔枝樹秋梢生長時間長，大部分品種成熟期偏遲。此外，低溫天氣可誘導荔枝樹開花，但過去的冬天低溫總量嚴重不足，冷空氣間歇期也過長。

廣東省科技廳黨組成員、副廳長梁勤儒周二（7日）在電視節目上展示一款於去年6月採摘、凍眠了10個月的荔枝，該技術將新鮮採摘的荔枝進行預冷、護色、凍藏、保鮮等一系列工作。技術要點是在-35°C以下讓荔枝的果肉細胞快速冬眠，但不破壞果肉原來結構。凍眠荔枝解凍後，色澤如新鮮荔枝般鮮紅、果肉依舊晶瑩剔透，去年保存的200多噸凍眠荔枝已於今年逐步推出市場。