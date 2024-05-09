女孩配眼鏡聲稱可防控近視　一年後惡化兼有斜視

寧夏回族自治區有家長3年前讓女兒配了一款宣稱可逐步降低度數的近視防控功能眼鏡，一年多後卻發現女兒雙眼近視度數加深，於是向眼鏡店和眼鏡生產商提告。案件將於周五（10日）開庭審理，有關眼鏡宣傳文章目前已刪除。

任先生近日向內媒投訴平台反映，2021年3月其小姑任女士看到一篇宣傳「優視盾智能多頻眼鏡」的文章後，帶女兒到石嘴山市平羅縣護眼世家視力康復諮詢服務中心，花5,316元（人民幣，下同，約5,840港元）配了「一種智能多頻眼鏡」，聲稱可有效預防近視發生和發展。但任女士前年8月帶女兒到醫院驗眼，報告顯示其女兒右眼近視度數增加了125度、左眼多出25度，且出現斜視情況。任先生認為優視盾品牌存在虛假宣傳，與平羅縣護眼世家協商不果後，去年11月入稟平羅縣人民法院，起訴該中心及眼鏡生產商山東華視零度眼管家光學科技有限公司，要求賠償15,948元（約17,520港元）。

內媒周一（6日）致電平羅縣護眼世家，接線人員表示不清楚有關眼鏡產品宣傳文章，相關開庭事宜會由律師對接處理。內媒再致電山東華視零度眼管家光學科技有限公司，惟接線人員得悉內媒身份後直接掛斷電話。