受賄近2億人民幣　遼寧政協前副主席孫遠良判死緩

遼寧省政協前黨組副書記、副主席孫遠良受賄、利用影響力受賄一案，周四（9日）由河北省承德市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以利用影響力受賄罪判囚10年，並處罰金200萬元（人民幣，下同，約220萬港元），決定執行死緩，並追繳查封、扣押、凍結在案的犯罪所得財物及其孳息，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

經審理查明，孫遠良1997年至前年利用不同職務便利，為有關單位和個人在徵佔使用土地、獲取銀行貸款、職務調整晉升等事項上提供幫助，索取、非法收受財物共計折合1.59億餘元（約1.75億港元）。他2018年9月至前年2月利用原擔任遼寧省政協黨組副書記、副主席、省委統戰部部長的職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為有關單位在公司經營、民事訴訟等方面提供幫助，非法收受財物共計2,816萬餘元（約3,104萬港元）。鑑於他歸案後如實供述大部分受賄事實，主動交代辦案機關尚未掌握的情況，認罪悔罪，依法可從輕處罰。

另外，中央紀委國家監委對中國工商銀行股份有限公司前黨委委員、副行長張紅力嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定開除其黨籍，收繳違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。中糧集團有限公司前黨組成員、副總經理周政嚴亦被查出嚴重職務違法並涉嫌受賄、貪污、國有公司人員濫用職權犯罪，同被開除黨籍並移送起訴。