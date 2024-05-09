立陶宛總統尋求連任　倡台代表處改名

「駐立陶宛台灣代表處」2021年11月設立後，持續遭中國大陸抗議和反制。立陶宛下周日（12日）將舉行總統選舉，尋求連任的總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周二（7日）提出，有必要更改駐立陶宛台灣代表處名稱，以穩定對華關係，引起抨擊。台外長吳釗燮周四（9日）回應指，相信名稱不會被更改。

立陶宛與大陸和台灣的關係，成為總統選舉的焦點議題之一。瑙塞達受訪時表示，為穩定對華關係，再度針對駐立陶宛台灣代表處名稱提出意見。他稱，立陶宛原則上歡迎台灣設立貿易性質的代表處，但代表處應符合國際標準，使用台北而非台灣，認為更名可成為立陶宛對華外交關係正常化的信號。

瑙塞達的親北京言論遭其他競選對手強烈抨擊，質疑試圖犧牲台灣，將嚴重損害立陶宛在其他民主國家之間的聲譽。駐立陶宛台灣代表處周三（8日）回應稱，明白現在是立陶宛重要選戰的時刻，認為台灣和立陶宛應向前看並繼續共同努力，進一步推進雙邊關係。吳釗燮指出，代表處名稱涉及政府與政府的協議，目前沒有更動，與立陶宛關係亦不會有問題。