大陸長期滲透兩台邦交國　吳釗燮稱短期不會生變

台灣目前有12個邦交國，在台外長吳釗燮任內有多達8國斷交。他之後將轉任國安會秘書長，周四（9日）強調台邦交目前沒問題，但透露大陸鎖定兩個台灣邦交國，長期滲透並製造內部動亂，恐造成長期隱憂，但短期內不會生變。他強調，台外交部會與美國、日本、加拿大等理念相近國家合作，開拓更好關係。

吳釗燮提到，先前面對邦交國斷交壓力，多次獲總統蔡英文慰留，又透露曾有國家開口索要60億美元（約468億港元），但認為不能給他們，是對納稅人負責任的表現。他又指，大陸長期滲透其中一個台邦交國的極端左派分子，不斷製造內部紛擾，對台邦交長期是隱憂。台總統當選人賴清德近來表示，期待就職後與日本加強合作。大陸外交部周四回應批評日本一些人鼓吹「台灣有事就是日本有事」，民進黨當局翻炒此類論調是「媚日賣台」，強調以任何藉口和形式搞「台獨」分裂都沒有出路。

另外，福建省人民政府近日推出惠台十三條措施，給予馬祖民眾已儲值300元人民幣（約330港元）的「福馬同城通」交通卡，連江縣政府逕在官網配合陸方代辦申請業務。周三（8日）有台灣立委批評，大陸以廉價的經濟紅利，開展地方包圍中央的統戰工作；又斥連江縣公務人員幫大陸代辦業務，要求政府嚴辦違法行為。