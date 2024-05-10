美媒：中國恢復接收從美國遣返之非法移民

美媒周四（9日）報道，中美雙方已在遣返非法移民問題上恢復合作，中方恢復接收入境美國的中國非法移民。

中方於2022年8月，即美國時任眾議院議長佩洛西訪問台灣之後暫停有關合作，其後從墨西哥非法入境美國的中國人數目大增。美國邊防人員去年在南部邊境拘捕超過3.7萬個中國公民，是之前一年的10倍。

至去年11月，中美領導人在美國加州舉行峰會後，兩國恢復軍事對話及打擊芬太尼等多項合作。而中國外交部在一封發給美媒的聲明中表示，北京願意與美國在移民執法領域保持對話與合作，並接收已核實中國國籍的被遣返人士。

美國國土安全部長馬約爾卡斯上月在眾議院一個聽證會上表示，已有一架乘載被遣返中國非法移民的飛機前往中國，形容「是多年來第一次」。美國移民及海關執法局未有回應已經遣返及等候遣返的中國人數目，亦不知道中美何時恢復相關合作，但一個追蹤遣返航班的倡議組織稱，在今年3月30日有一架載有少量的被遣返人士的包機降落在中國瀋陽市。據稱該包機是一架一般有14個座位的灣流V（Gulfstream V）小型飛機，未知實際有多少被遣返人士在機上。而該組織認為，可能另有一些被遣返人士是由商業航班送返中國。