境外間諜組織緊盯華企駐外人員　多手段策反

中國國家安全部周五（10日）發布文章，指國際經貿合作深入發展，中國大量企業、項目在海外開拓市場，但境外間諜情報機關長期覬覦高新科技領域優勢企業內情，關注重點駐外人員群體，採用多種手段進行貼靠拉攏、情報刺探和滲透策反。該部門指出，有些披着「熱心人」外衣、對華企駐外人員進行「圍獵」的手法具很強欺騙性，呼籲高度警惕、有效防範。

國家安全機關掌握，境外間諜組織在鎖定華企駐外目標人員後，往往透過主動試探、逐步侵蝕、威逼脅迫3個階段開展滲透策反，最終達成目的。相關組織可能會主動搭訕、製造偶遇機會，以獲得駐外人員信任，再噓寒問暖、投其所好，最後威逼利誘、圖窮匕見。駐外人員或會受到物質利誘或威脅，在雙方言談間洩漏國家秘密，更有人被迫出賣國家利益，或主動淪為境外間諜情報機關的幫兇。

當局認為，駐外人員長期遠離家鄉、親友，參與各種人際互動、社會活動是人之常情，亦是工作需要，但需要警惕對方交友目的，牢固建立保密意識，提高抵禦誘惑能力。若有駐外人員在境外受脅迫或受誘騙參加間諜、敵對組織，從事危害國安活動，可向駐外機構說明情況，或入境後直接或透過所在單位向國安機關說明，如有悔改表現，可不予追究。