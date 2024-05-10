黃循財談中美及台海問題　稱不許新加坡被台獨利用

新加坡總理李顯龍下周三（15日）將卸下職務，交棒予副總理兼財政部長黃循財。當地傳媒周四（9日）刊出黃循財的專訪，談到美國對中國科技制裁和出口限制，認為築「小院高牆」最終導致許多經濟領域的技術分岔，將傷害新加坡、美國以至全世界。他又強調，新加坡不允許自己被任何支持「台獨」的事業所利用。

黃循財在專訪回應中美關係、新美防務合作、台海和中東局勢對新加坡的影響等問題，被問及一旦台海爆發衝突，新加坡會否制裁中國時，他形容這是個假設性問題，新加坡不希望此事發生。他強調，新加坡長期堅持一個中國政策、反對台獨，在處理跟大陸和台灣的關係時非常謹慎。對於中美角力，他指中國從領導層到許多官員都認為美國在遏制、圍堵和打壓中國，因此也會設法擺脫這些遏制。

李顯龍周四主持了他任內最後一次的內閣會議，稱這些會議是討論國家課題、重大政策和影響所有人生活事務的重要平台。他感謝內閣同事堅定支持，也對過去20年能領導內閣團隊表示榮幸。他認為在第4代領導團隊帶領下，新加坡將得到良好治理，自己準備好支持新團隊，為新加坡的成功而努力。黃循財曾透露，將在宣誓就職前幾天公布新一屆內閣，已就此與每一名內閣成員交流，外界預料新內閣不會有太多變動。