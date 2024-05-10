大陸海警首偕公務船闖金門水域　多達12艘

台灣海巡署金馬澎分署周四（9日）中午起，在金門南面海域陸續發現5艘大陸海警船及7艘大陸公務船聚集，編隊航行進入金門水域。這是大陸海警本月第4次編隊駛至，也是首次海警船跟公務船同行。台海巡署隨即調度6艘海巡艇分組對應，全程監控搜證並廣播驅離；並呼籲大陸立即停止不理性行為 共同維護兩岸和平與航行安全。

台海巡發現海巡06、海巡0802、中國海監8002、中國海監8027、東海救113、中國漁政35501及華英391共7艘公務船組團，分別隸屬大陸海事及漁業等部門，進入金門料羅西南方約4海里台灣限制水域，並與另外3艘大陸漁船疑在海上操演，全程由金門海巡隊派遣共3艘巡防艇監控。同一時間，4艘大陸海警船組成另一團，自金門大膽南面駛入台灣禁限水域，並有另一艘海警船在台灣水域外圍航行，金門海巡隊派出另外3艘巡防艇持續應對。直至下午4時半，這些大陸船隻才駛出金門水域。

台灣海巡署表示，金門南方水域為重要航道，海上交通繁忙，陸方多次以編隊方式在該水域高速航行，嚴重破壞兩岸和平穩定及航行安全，傷害兩岸人民情感，無助於兩岸和平交流。對於大陸海警聲稱在金廈海域常態執法，台海巡署偕同國防部運用聯合情監偵手段，綿密掌握金門周邊海域情勢，並採取應對方案，確保金門海域航行安全及漁民作業權益。