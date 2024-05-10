南方將現新一輪強降雨　欽州紅雨學校停課

中央氣象局周五（10日）分別發布強對流天氣和大風藍色預警，當日至周六（11日）華北等地將有強風和強對流天氣，內蒙古、吉林、遼寧等地將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，新疆、內蒙古、甘肅、寧夏等地將現沙塵天氣。周五起至下周日（12日）南方新一輪較強降水開啟，局部地區大暴雨，可能引發山洪、地質災害及城鄉內澇。廣西欽州周五發布暴雨紅色預警信號，將防汛4級應急響應提升為2級，當地多間學校停課。

受暖濕氣流和冷空氣共同影響，未來3日南方新一輪較強降水主要在貴州到江南、華南北部一帶。其中貴州中東部、重慶東南部、湖南西部和東北部等地有暴雨，局部地區有100至110毫米大暴雨。廣西欽州周五每小時降雨近100毫米，欽州國家站累計降雨量227.6毫米，局部地區達340毫米，市區已出現明顯水浸，交通擠塞嚴重。全市交警、城管、消防等部門協調緊急搶險、清理疏通、交通疏導、處置救援等工作，確保民眾出行安全。

5月是荔枝上市的季節，不少民眾抱怨價格昂貴。有業內人士表示，上市初期產品成本偏高屬正常，另一方面今年供應緊缺，廣西、廣東、海南等地頻繁出現極端天氣，加上去年產量大豐收，部分荔枝樹消耗大，一定程度影響今年花芽形成，導致今年成花率低、產量減少。有內地民眾表示，去年妃子笑荔枝的網購價格每斤可平至5元（人民幣，下同，約5.5港元），但今年可以貴達70元（約77港元）。