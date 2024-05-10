前衞福部長陳時中　將任行政院政務委員

台灣總統當選人賴清德將於本月20日就職，下任行政院長卓榮泰周五（10日）再公布各部會政務次長、副主委人事名單，行政院政務委員包括衞福部前部長陳時中、現任文化部部長史哲、現任台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮、台灣大學法律系專任教授林明昕。

卓榮泰周五公布的名單當中，現任駐法代表吳志中將擔任外交部政務次長，現任外交部政務次長田中光亦留任。此外，現任國防部副部長徐衍璞和柏鴻輝、陸委會政務副主委梁文傑也留任，法務部政務次長由前立委黃世杰、現任台灣國安局副局長徐錫祥出任。

台媒周五指，周美伍確定不再留任台灣海委會政務副主委兼海巡署長的職務，由警職副署長張忠龍升任為海委會常務副主委兼海巡署長。而台灣海保署長由中山大學教授陸曉筠接任後，現任署長黃向文將接任海委會政務副主委。報道稍早前引述台政府高層人士透露，周美伍未獲留任，將在本月20日卸任，而為鼓舞海巡署士氣及暢通人事升遷管道，新任副主委兼海巡署長人選，將優先採取內升方式處理。

日本國會最大跨黨派友台組織「日華議員懇談會」宣布，將派遣議員代表團出席賴清德就職典禮，代表團將超過30名議員來台，是台灣總統就職典禮最大規模的日本代表團。代表團預計於本月18日至20日訪台，將與台灣現任總統蔡英文、賴清德和立法院長韓國瑜會面。大陸外交部周五回應時，敦促日方以實際行動體現堅持一中原則的承諾，不得以任何形式縱容支持「台獨」分裂勢力；並正告民進黨當局勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁絕不可能得逞，出賣國家民族利益必將遭歷史清算。