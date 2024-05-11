華特使穿梭外交　籲為烏克蘭局勢降溫

中國外交部周五（10日）公布，中國政府歐亞事務特別代表李輝就政治解決烏克蘭危機，上周五（3日）至周四（9日）展開第三輪穿梭外交，與各方深入交換意見。中方再次提出多項主張，包括呼籲遵守為局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，對話談判是解決危機的唯一可行出路。

李輝此行訪問土耳其、埃及、沙特阿拉伯、阿聯酋，並在訪問前後與巴西、南非、印尼、哈薩克斯坦等國家的官員溝通。中國外交部表示，各方普遍贊同中方為呼籲局勢降溫提出的主張，除了局勢降溫「三原則」及對話談判外，還有加大對相關地區的人道主義援助，改善人道主義狀況，防止出現更大規模的人道主義危機；衝突當事方應該避免襲擊平民及民用設施，保護婦女、兒童等衝突受害者，同時尊重戰俘基本權利，中方支持衝突當事方交換戰俘。

此外，中方反對使用核武器及生化武器，防止核擴散，避免出現核危機；反對武裝攻擊核電站等和平核設施，各方均應該遵守核安全公約等國際法，堅決避免出現人為核事故。中方呼籲共同支持國際能源、金融、糧貿、運輸等合作，共同維護油氣管道、電力能源設施、海底光纜等關鍵基礎設施安全，確保全球產業鏈供應鏈穩定。各方同意繼續保持溝通協調，並歡迎國際社會支持推動局勢降溫的努力，共同為停火止戰、勸和促談發揮建設性作用。