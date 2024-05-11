中美召開強化氣候行動會議　加強技術政策交流

中國生態環境部周六（11日）公布，中美21世紀20年代強化氣候行動工作組會議已於周三（8日）至周四（9日）在美國首都華盛頓召開，雙方分享各自氣候政策和行動的經驗與挑戰，願意展開溫控相關、加強實現可再生能源部署各自目標方面的技術和政策交流，並期待本月29日至30日在加州伯克利舉行的中美地方氣候行動高級別活動。

聲明指，會議由中國氣候變化事務特使劉振民和美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔共同主持，圍繞能源轉型、甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體等領域深入討論，並就推動《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）舉辦相關的多邊議題展開合作。會議回顧《巴黎協定》的溫控目標，重申兩國展示領導力的重要性，同時考慮到各國不同的國情和路徑，並歡迎《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會全球盤點決定的號召，各國按時提交全經濟範圍、包含所有溫室氣體並對標攝氏1.5度溫控目標的2035年國家自主貢獻。

雙方計劃在COP29期間舉辦「第二屆甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會」，承諾就部署減排技術、建立或完善各自的碳排放量化與數據品質保證體系，以及推動展開雙邊合作和能力建設，以實現在2020年代期間甲烷控排或減排目標。雙方將圍繞其他非二氧化碳溫室氣體的測量和減排方案展開技術合作和能力建設，並期望在循環經濟領域開展進一步技術交流，包括減少食品損失和浪費、紡織品、回收標準。