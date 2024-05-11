舉止怪異味道很大　黑衣男現身西安地鐵惹不安

陝西西安市日前有多名市民發文稱，搭地鐵時遇到一名舉止怪異的黑衣男子，令附近乘客感到不安。有市民表示，男子全程低頭目光呆滯，頸部彎曲的程度已超過90度。另有人直言，男子的行為舉止似喪屍，感到十分害怕。內媒周五（10日）報道稱，涉事男子身份確定，是從外地流浪到西安的人員，有關部門已聯繫其戶籍所在地，並將他送返。

周四（9日）網上出現多張照片，均是一名全身穿黑色上衣和長褲的男子在地鐵車廂內，全程低頭，並未離開站立的位置。有乘客表示，該名黑衣男子看到座位也不坐，只是背靠扶手，將頭埋得極低，時不時會發出聲音。在地鐵行駛過程中，他有多數時間低頭，只是偶爾抬頭環顧四周，但目光呆滯。另有民眾表示，對方曾出現在西安地鐵多條線路上，懷疑是行為藝術。

另有曾與男事主搭同一班地鐵的乘客表示，對方站在距離自己有幾米遠，但可聞到一陣奇怪的味道，味道十分濃烈，很多乘客選擇離開車廂。亦有網民表示，擔憂對方會做出傷害其他乘客的行為。西安市軌道運輸集團工作人員周四回應，指當時曾上前詢問該名男子是否需要幫助，但對方並未作出任何回應，另因其沒有影響乘車的行為，最終只能密切關注。網傳該名男子被警方帶走調查，西安市公安局地鐵分局民警回應稱，案件正在偵辦中，暫不方便透露。