網紅鬧市狂灑10萬新台幣紙鈔　3000人瘋搶險人踩人

台灣網紅Mr.R於周五（10日）晚上在台北市信義區鬧市大撒合共10萬元新台幣（約2.4萬港元）的千元紙鈔，吸引約3,000人圍觀和拾錢，造成混亂引發推撞，多人跌倒，驚動警方介入。警方指，已收集相關證據，正調查偵辦。Mr.R周六（11日）被傳喚到警局錄口供，他鞠躬道歉，承諾以後不會這樣做。警方指，Mr.R號召不特定民眾聚集，恐造成人潮推擠等狀況，依違反公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。

姓林的「Mr.R」在社交平台擁有16.1萬名粉絲，他曾預告派錢，要求參加者不要帶孩子、孕婦和長者到場，以免人多危險，派完錢後亦不要逗留聚集。周五晚，Mr.R攜帶噴鈔槍在信義區進行兩輪撒錢活動，大批民眾瘋搶紙幣，有人跌倒險些被踩踏，場面失控。警方於當晚11時許接報微風南山有人潮聚集，恐造成人踩人，警員到場後要求活動終止並疏導人群。Mr.R事後在社交網發文稱，不會為派錢這行為道歉，但會為造成公眾困擾道歉，不知道會有這麼多人來。

民眾指，當時只是好奇在一旁圍觀，不料開始派錢後所有人開始瘋狂推擠，她和友人跌坐在地，幸好有好心人擋住前方人潮，才沒發生人踩人。有網民表示，Mr.R大撒30萬元新台幣（約7.3萬港元）現金，失控情況儼如2022年南韓梨泰院人踩人慘劇翻版。信義警分局表示，為遏止此亂象已蒐集事證，並通知林男到案說明；此外，有民眾也在現場拾獲玩具假鈔，將一併偵辦。

Mr.R周六早上到派出所，對造成社會大眾困擾感抱歉，但指若有人派錢，自己也會到場，且派錢活動並無惡意，還會繼續派錢，但會規劃更好方式，如洽談孤兒院或動物之家以合法合規方式派錢，絕對不會再有類似行為。有民眾在現場發現假鈔，Mr.R聲稱自己發的都是真鈔，有助理從旁拍攝，但不方便透露發出金額。