大陸發地磁暴紅色預警　短波通訊及導航料受影響

中國大陸國家空間氣象監測預警中心周六（11日）早上發布地磁暴紅色預警，指出周五（10日）晚上11時起發生地磁暴，最大級別達到超大地磁暴水平，預計未來24小時磁暴過程仍將持續，後續可能發生大地磁暴。黑龍江漠河和新疆部分地區等高緯度地帶出現極光，照亮天空。

受地磁暴影響，大陸大部分地區電離層將會出現擾動，短波通訊和導航定位會受到不同程度的影響；高層大氣密度顯著增加，將導致低軌衞星軌道衰減加劇。國家空間氣象監測預警中心會持續密切追蹤事件發展，及時發布預報預警訊息，建議相關部門注意上述情況。

在台灣，中央氣象署亦罕見發出磁暴特報，署方指由於太陽表面活耀區發生X1.0級太陽耀斑，伴隨顯著的日冕拋射物質事件，周六凌晨至上午通過近地太空環境造成地磁擾動24小時，可能引起高頻無線電通訊干擾以及低頻無線電通訊中斷、衞星定位準確率下降達數小時等情況。前中央氣象局長鄭明典表示，正在發生很強烈的磁暴，比預期還強，這算是測試電子系統會否受影響，整體影響評估可能要很長時間後才能確認。