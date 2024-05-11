大陸認知作戰及打壓　吳釗燮：台外交人員要即時反應

台灣蔡英文政府卸任在即，當地電視台周五（10日）晚播出外長吳釗燮的專訪，他回顧在任6年期間最大成就是讓台灣外交部人員看到部長不用感到害怕，讓內部人際溝通更有效率。他強調，面對中國大陸的認知作戰及打壓，外交人員的反應要即時，遇到不合理壓力亦不能退縮。

吳釗燮表示，斯洛伐克、波蘭、瑞典、丹麥等歐洲國家對台灣逐漸敞開大門，願意抵擋來自大陸的壓力，對台灣來說是很重要成就。他透露曾有國家邀請台灣駐外代表參與活動，當地大陸使館認為台灣不能發聲，但因友好國家的政治人物了解到台灣是朋友，所以沒有讓大陸無理取鬧，最後大陸代表選擇離席，反映台方若碰到不合理壓力，絕對不能退縮。

吳釗燮建議台灣外交人員面對大陸頻繁透過認知作戰、企圖干預台灣社會時，外交人員的反應要快速且即時，才能有效掌握動態，避免受到影響及衝擊，只要想到對的事情就要講出來和行動。大陸近年奉行「戰狼外交」，被問及哪位大陸「戰狼」最討人厭，吳釗燮點名屢次發表戰狼言論掀起外交風波的大陸駐法國大使盧沙野，指對方其實對台灣貢獻多，因為他的作為令法國與台灣關係得以更進一步。

另外，吳釗燮在美國期刊《外交事務》撰文，指出俄羅斯與大陸宣布建立無上限合作夥伴關係，令民主聯盟的團結更顯重要，保護烏克蘭具重要意義，保衞台灣也同樣攸關世界，台灣是國際社會負責任的成員，唯有把台海和平穩定視為國際議題才能守護穩定現狀。