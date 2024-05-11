全國首個寵物候機廳　在深圳寶安機場啟用

全國首個寵物候機廳近日在深圳寶安機場國內貨站正式啟用，10隻萌寵於周三（8日）率先使用候機廳，等待搭乘航班開啟旅程。

內媒周六（11日）報道，隨着寵物數量增加，各類需求也隨之出現，深圳寶安機場針對寵物運輸推出個人化服務。寵物候機廳設置於機場的國內貨站B1區，室內面積約210平方米，配套有全方位監測系統，可對溫度、濕度、PM2.5、PM10等方面進行24小時監控和預警。候機廳另實行貓狗分區，每隻寵物都擁有獨立的候機空間，讓愛寵在此享受專屬的「候機」體驗。

機場另推出一站式寵物出行服務，由專業的寵物科技公司營運，可為寵物提供專門的安檢登機通道、專人看護、定時巡視、按需要添食餵水，以及因航班延誤導致的滯留寵物提供免費寄養服務。機場相關負責人表示，寵物候機廳的建立改變以往寵物與航空貨物混合運輸的託運方式，再引入遙距醫療診斷系統和衞生防疫措施，為寵物提供寄養，照顧等服務。

另外，深圳市屬公園首條無人機配送航線近日在深圳中心公園正式啟用，美團無人機為公園遊客配送商品，最快在10分鐘運到2公里外的位置。