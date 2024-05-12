向稅局舉報太原網紅滷肉店　男子被店主毆打40分鐘

內媒上周六（11日）報道，山西太原一名男子近日在一間網紅滷肉店買了上千元人民幣的滷肉，他因吐槽滷肉難吃並索要發票被拒而向稅務局舉報。後來，他遭到店主等人威脅及毆打，頭部縫了5、6針。

涉事「路哥滷肉」是太原市的網紅店，店主路某某在影片分享平台帳號粉絲超過30萬，今年2月春節前，事主薛先生看到路某某的影片，於是去路哥滷肉店買4盒滷肉，花了1,400多元（約1,514港元），但索要發票時店員稱無法出具，只添加薛先生的微信，承諾過幾天會傳送電子發票。薛先生在春節後再次看到路某某的影片，並留言提及開發票一事，又稱滷肉難吃，二人互懟了幾句。上月20日，薛先生和路某某在社交平台的私信吵架，薛先生翌日向稅務局投訴店方拒開發票，他之後跟從稅務局指示到店拿發票。

薛先生拿到發票當天收到陌生人短信，稱已到他居住的小區，要求見面。薛先生封鎖號碼後，又在社交平台私信收到路某某的訊息，薛先生當時有些害怕，這才知道要求見面的是路某某等人。薛先生擔心事情鬧大，於是試圖溝通化解事件，他剛到路某某的辦公室就被人控制、毆打了40多分鐘，臉被摑腫，頭部和手被玻璃杯、煙灰缸、燒水壺等砸破流血，還要求他寫和解書。他乞求對方先放自己去醫院給頭部傷口止血、縫針，對方卻說「哪怕血流乾了也不能走」。施暴者更主動報警，聲稱被薛先生毆打。路某某向內媒承認確實威脅和毆打了薛先生，但自己也被薛先生打了，他認為薛先生評論滷肉難吃、以索取發票為名向稅務局舉報，是碰瓷行為。