中國化工集團前董事長　與前總經理同受查

中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組及浙江省紀委監委日前公布，中國化工集團有限公司前黨委書記、董事長任建新，以及前黨委副書記、總經理楊興強涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組及浙江省監委紀律審查和監察調查。

資料顯示，任建新1958年1月在甘肅省蘭州市出生，祖籍河北冀縣，研究生學歷，經濟學碩士，教授級高級工程師，1984年11月入黨，1974年6月參加工作。他曾任中國藍星（集團）總公司總經理、黨委書記，2004年起任中國化工集團公司總經理、黨委副書記，2010年4月任中國化工集團公司總經理、黨委書記，2014年12月任中國化工集團公司董事長、黨委書記。2018年3月，他任改制後的中國化工集團有限公司黨委書記、董事長，同年6月退休。

楊興強則於1967年2月出生，1989年7月參加工作，1995年1月入黨，大學學歷。他於2007年6月任中國化工集團公司總經理助理兼中國藍星（集團）總公司總經理、黨委書記，2008年12月任中國化工集團公司副總經理、黨委委員兼中國藍星（集團）總公司總經理、黨委書記，2018年3月任中國化工集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。2021年5月，他轉任中國鹽業集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。