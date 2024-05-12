泰女外勞在台身中多刀慘死　兇手棄屍山谷逃逸

台灣一名30多歲泰籍女外勞上周六（11日）伏屍在基隆大武崙炮台的樹林中，身中多刀慘死。檢方和警方接報到場封鎖現場採證，發現遺體除有刀傷外，亦有拖行的痕迹，應是被人丟入10米多高的山坡下。警方懷疑女死者生前曾與兇手發生衝突，對方再開車運屍拋棄，目前正根據車牌號碼追查兇手。

警方表示，上周六有晨運民眾在現場發現有人墮入山坡，消防拖吊上來後發現已死亡多時，遺體上有血漬。警方調查發現死者是泰籍女外勞，經死者的兩名朋友指認，死者在台無家屬。死者的男友身處新竹，他向警方表示女友生前曾打電話向他求助，指她被一名男子押往山區，也收到對方傳送的照片。惟因看不懂中文，死者男友向花蓮友人求助，再向警方報案。

死者男友上周六以手機定位發現女友所在位置，但趕到現場時發現女友的遺體已被消防拉回路面，看到後相當難過。死者男友向警方表示，與死者交往有一段時間，但不知是誰和女友到大武崙。警方已初步排除男友涉案的嫌疑，並在現場附近的公廁內發現與現場相同的煙頭。警方懷疑兇手與死者先在公廁內發生衝突，再開車搭女方到半山腰位置，殺人後再拖到山谷棄屍。警方在場發現一把疑似行兇的刀具和死者的拖鞋，但未找到她的手機，也多次打不通，懷疑已被兇手帶走。