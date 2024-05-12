患癌旅客遭拒載翌日離世　吉祥航空捱轟

內地一名網民上周五（10日）發文投訴，他的父親上周一（6日）打算由新疆自治區烏魯木齊市乘搭吉祥航空飛往上海市航班，抵達後接受癌症治療，卻在出發機場遭到拒載，結果翌日在酒店電梯門口摔倒，經搶救後身亡。吉祥航空上周五證實事件，又指該名旅客身體虛弱、說話困難且無陪同家屬，由於家屬未能提供適宜乘機證明，公司只好安排旅客終止行程。

該名網民提及，其父是肺癌三期患者，並患有高血壓三級。他指父親當天到達登機閘口，獲地勤工作人員告知，老人需要開具適宜登機證明，並以其身體不適為由拒載，最終只好改坐火車，詎料翌日未出發時死亡。他投訴吉祥航空地勤人員並未讓航醫來檢查父親身體，也沒有呼叫機場急救120檢查父親身體，「一系列違規操作，導致我父親被拒載錯過最佳治療時間」。

吉祥航空同日回應時稱，現場工作人員保障一名輪椅旅客過程中，發現其身體虛弱且說話困難，無陪同家屬，於是立即透過電話聯絡其家屬，得悉旅客罹患多項重疾。

談及為何拒絕旅客登機時，吉祥航空解釋出疆航線運行時間較長，客艙高度與突發空中顛簸極易導致旅客身體條件進一步惡化，即使緊急備降也有極大可能出現無足夠地面醫療支持，不過考慮到旅客出行目的，故此促請旅客家屬盡快提供正規醫院出具適宜乘機證明。然而，直至航班起飛前，家屬未能提供相關證明，公司不得已安排旅客終止行程。

有內地律師認為，當吉祥航空拒載後，老人離開酒店準備乘坐火車前暈倒，經搶救無效離世，其死亡與吉祥航空拒載行為關聯度不高，二者的因果關係並不直接。他指老人死因從法律角度來說更大可能還是其自身疾病，「但從社會一般人的視角來看，吉祥航空的拒載行為仍需要被檢視是否合法合規」。