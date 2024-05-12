台翠玉白菜明年捷克展出　雙方簽文件保文物安全

早前傳出台北故宮博物院收藏的「翠玉白菜」將於明年9月借予捷克送往當地展出，捷克團隊曾到台灣協商。對此，台北故宮上周六（11日）發布聲明，指館內文物赴境外展出，一定要有司法免扣押的法律文件來保障展出期間和展後歸運的安全無虞，而捷克亦通過關於國家文物保護法修正案，該法為捷克司法免扣押修法案，並在上月24日正式生效。

台北故宮院長蕭宗煌日前到立法院報告及備詢時，立委萬美玲提問，翠玉白菜借展捷克，是否已簽屬「司法免扣押」文件。台北故宮上周六指出，與捷克國家博物館將於明年下半年合作，預計9月至12月推出「（台北）故宮文物百選及其故事」特展。除上述文物外，另包括多寶格、古鏡透光歌、清明上河圖等約百件左右文物，以常民生活、科技工藝和收納美學等角度，呈現展品的風格特色。

惟捷克會在台展交流展出何種藝術品，至今仍未有定案。台北故宮表示，兩館已於2023年籌組策展團隊，除線上會議外，台方代表曾於去年7月前往捷克國家博物館勘場，就展出內容進行初步溝通和討論。今年4月捷方代表亦赴台，再次就合約和展陳布置等做確認與討論，雙方預計下月再就發布展覽訊息等細節，做最後確認。