價值13萬人民幣單車被撞跌　車主提告索賠

天津市南開區一個單車品牌的旗艦店門口，近日有小孩停泊單車時碰跌一輛價值近13萬元人民幣（約14萬港元）的幻彩虹定制塗裝崔克P1單車，崔克P1車主就維修問題協商不成報警，目前委託律師循民事程序提告索賠。

崔克P1的車主姓李，30多歲，他指單車在上月28日購買，只在本月1日和3日騎過兩次，周二（7日）就被摔了。李先生說，他於周二相約單車舖的朋友在店內集合，一起去騎車。他的單車原本停在店內，大家推車出門準備出發時，碰到兩名小孩來調試單車變速器，朋友回店，店內不夠位停車，他於是把自己的崔克P1靠牆停在店外，然後進入店內。

其中一名小孩的單車變速器調好後便推車離開，後來折返把車停在李先生車前。李先生聽到嘣一聲，跑出來發現車子倒了，該處剛好有台階，車子的三腳架和輪轂都有受損。孩子還未成年，李先生於是就讓他聯絡父母協調，孩子的父親等人來到後溝通非常不暢，最後需要報警。李先生的代表律師指，委託人的車是美國整車進口，這種車沒有支撐腳，都是走哪停哪靠哪，摔倒時剛好有個水泥台階嗑着車架，油漆受損，這種油漆無法修復。