祖孫3人遭滅口棉被裹屍一周　女婿一度逃逸後落網

台灣新北市三重區上周六（11日）晚發生三屍命案，死者是祖孫三代，分別是69歲劉姓老婦、其30歲陳姓二女兒與3歲男外孫，他們的遺體被人用棉被包裹陳屍寓所內，沒有外傷，現場瀰漫屍臭味。警方估計3人已死亡約一周，初步懷疑是熟人犯案，劉婦從本月5日起便不接電話，卻持續傳訊息稱自己手機故障、無法通話。同住的二女兒丈夫與劉婦有金錢糾紛，事後逃逸失蹤，警方把他列為重大嫌疑人全力追緝，他周日（12日）在台中落網。

涉事寓所位於三重高級地段，陳姓二女兒一年前與24歲張姓丈夫登記結婚，平時劉婦與陳女、張男、外孫4口同住，一家人均對外供稱無業。劉婦的大女兒指，因長達7天未能聯絡與聽到媽媽和妹妹的聲音，所以上周六下午返家，聞到臭味後立即報警。警方到場時發現門遭反鎖，破門後發現3具屍體並排在房內，用棉被覆蓋，整間屋都有屍臭味。遺體有些腫脹，現場門鎖無破壞及侵入痕迹，死者身上無刀傷，未知死因，需進一步調查是否他殺。

大女兒供稱，張男在案發前曾向劉婦商借40萬元新台幣（約9.64萬港元），一家人因而爭吵和產生嫌隙。大女兒最後一次與劉婦通電話是4月23日，本月4日致電劉婦時，陳男稱劉婦在幫小孩洗澡、手機壞掉等。

劉婦從本月5日開始便不接電話，但仍持續傳訊息稱手機故障、無法通話，最後一則訊息提到「買菜、1000元」等簡單字眼。經過一周後，大女兒覺得實在奇怪於是登門拜訪，才知道出事。

警方翻查閉路電視，發現陳女最後一次現身是4月16日，估計疑兇犯案時間可能在本月5日前，並利用劉婦和陳女的手機假裝二人回覆訊息，讓對方無法起疑。張男在本月6日匆匆搭一輛白牌的士離開寓所，付車資時向女司機表示「不用找了」，令司機印象深刻。他離開的畫面周日曝光，相信他最後下車地點是板橋車站，可能躲藏在中南部。警方追查發現陳男有欺詐前科，欠下大筆債務，曾把銀行帳戶賣給詐騙集團，被列為警示帳戶。