賴清德就職演說將對陸釋善意　重申護台決心

台灣候任總統賴清德將於下周一（20日）就職，台媒周日（12日）指賴清德的就職演說會延續2016年民進黨執政以來維持兩岸和平穩定現狀「承諾不變、善意不變」的政策主軸，希望對中國大陸釋出善意，同時重申守護台灣的決心。

在兩岸與國安方面，賴清德將以現任總統蔡英文的「四個堅持」為基礎，即堅持自由民主的憲政體制、堅持「中華民國」與「中華人民共和國」互不隸屬、堅持主權不容侵犯並吞、堅持「中華民國台灣」的前途，進一步闡述他自選舉期間提出的民主和平四大支柱。賴清德去年7月於美國《華爾街日報》撰文，提出加強國防、經濟、民主和維持現狀的四大支柱。賴清德的演說將對大陸秉持善意，同時強調台灣會持續強化與民主友盟國家的關係，繼續向國際社會展現守護台灣的決心，宣揚民主、自由、人權等價值理念，與全球民主夥伴站在一起，確保台灣的和平與安全。候任陸委會主委邱垂正提出的「兩個正視」，會是賴清德就職演說有關兩岸的重要參考。外界亦關注賴清德會否提及蔡英文一再強調的「兩岸互不隸屬」。

外交方面，賴清德將延續過去提出的「價值外交」立場，以民主、和平與繁榮的價值深化台灣國際連結，以價值外交作為拓展台灣國際連結的重要支柱，開創價值外交新時代。對於內政，賴清德將聚焦談及團結台灣與社會溝通、經濟及能源轉型，以及青年重視的居住議題。