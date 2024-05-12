石膏晶花洞門票9999人民幣　景區稱屬4天3夜旅遊產品

貴州十二背後旅遊區的石膏晶花洞被指收取高達9,999元（人民幣，下同，約1.1萬港元）的「天價」門票，且每天設入場人數限制。旅遊區上周六（11日）指，網傳門票是一款4日3夜旅遊路線產品的收費，不是門票定價，事件存在誤會。

涉事景區位於貴陽市，遊客董先生指石膏晶花洞的入場費用近萬元，限定每天20人入入。景區網站顯示，上述旅遊產品名為「石膏晶花洞‧晶花奇緣」，團購折扣價每名成人8,888元（約9,700港元），需提前電話預訂。客戶服務人員承認門票訊息屬實，石膏晶花洞是有很高科考價值的洞穴，每年只限200人進入。十二背後旅遊區解釋，「石膏晶花洞‧晶花奇緣」是一款旅遊路線產品，行程包括入住全國甲級旅遊民宿十二背後雙河客棧3晚、晶花洞徒步、雙河谷觀光、洞穴飛拉達、山王洞徒步、清溪峽遊船等，費用包含地接交通及導遊服務、專業教練培訓、酒店用餐、管家服務等。對於遊客在平台看到的產品定價，屬簡化標註引起的誤解。

石膏晶花洞是雙河溶洞的二級支洞，洞長13公里，洞壁上沉積的纖維狀、絮狀石膏，有如雪白輕柔的棉花，被譽為「世界最奇特的溶洞」。