疑妻出軌動殺機　再為錢掐死岳母　被捕女婿認犯案

新北市三重區上周六（11日）揭發一宗祖孫三代3屍命案，涉案的張姓女婿犯案後逃往台中，藏匿在西屯區水湳一處日租套房。警方掌握行蹤後，出動10多名刑警漏夜南下，全副武裝埋伏，周日（12日）上午持拘票攻堅逮捕張男，押回三重偵訊。張男承認因懷疑妻子出軌而掐死對方，其後再因與岳母有金錢問題而掐死她。

警方調查發現，張男於本月6日乘白牌的士在板橋車站下車，疑逃往中南部，其後掌握到他已逃到台中，立即派員南下追緝。現場情況可見，警方埋伏在日租套房外，確認張男在屋內毫無動靜，疑似仍在睡夢中，於是立即破門而入，把在床上呼呼大睡的張男當場控制，張男一臉茫然，其後承認犯案。

張男初步供稱，本月1日早上因為懷疑陳姓妻子劈腿，而且小孩也是陳女與前男友所生，二人爆發爭吵，他在衝動之下掐死妻子。隔天凌晨，與劉姓岳母又因債務問題，一氣之下掐死岳母。惟他不肯交代為何殺死小孩。

台媒指，張男藏身的出租套房大樓總計60多戶，都是1房1廳房型，租金價位視坪數大小，落在1.4萬至1.7萬元（新台幣，下同，約3,400至4,100港元）之間，張男應是透過網上聯絡代管代租公司，再與房地產代理人簽約月租，先付2個月押訂金及1個月租金，合共約4萬多元（約9,600港元），便帶同博美犬一同入住。居民透露，張男租屋時沒有殺價，很爽快付錢後入住，新北警方鎖定其行蹤，先打電話聯絡房地產代理人要求協助。有租戶則說，聽到樓下傳來一陣吵雜聲，原本不以為意，沒想到是警方抓捕逃亡的重大滅門血案疑犯。有女租戶得知後當場瞠目結舌，直說太可怕了。