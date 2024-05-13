內地高鐵研運送寵物　民眾倡淡季推行免佔用運載力

中國鐵路客戶服務中心近日推出高鐵寵物運輸問卷，涉及飼養寵物類型、是否願意嘗試高鐵寵物運輸、定價標準、非養寵物人士有何建議等問題，令攜帶寵物上高鐵話題引起熱議，網民意見不一。中國鐵路客服中心上周六（11日）指，會根據調查意見進一步深化高鐵托運寵物的可行性研究。

問卷發布於12306小程序內，共設置15個問題，包括如何降低對其他旅客影響、寵物運輸服務定價、提前多長時間預約服務等。旅客可以填寫自己飼養的寵物類型，除了較熱門的貓、狗等，還有較為冷門的爬行動物。此外，問卷會統計旅客一年需要攜帶寵物出行的次數和時間。

根據現行政策，除了導盲犬，活物都不能帶進高鐵車廂，部分符合要求的寵物可以辦理托運手續。中國鐵路客服中心指，由於近年來旅客關於高鐵能否提供寵物運輸服務的諮詢愈來愈多，為精準掌握旅客需求，傾聽多方意見，鐵路部門決定進行問卷調查。問卷引起內地網民熱議，多數養寵物人士表示出差不用找寄養服務會方便很多，不用擔心愛寵獨留家中，但邊界和權責方面要明確，或者設立指定的寵物車廂。有網友認為只要能保證寵物不佔用正常運載力就無問題，有人則建議設立專門的寵物車廂與其他乘客隔離，或者只在鐵路運輸淡季推行寵物運輸，因為在春節等節日運載力緊張時運輸寵物，可能會佔用運輸資源。