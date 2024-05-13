理機費為手機價兩倍　維修店或遭警告罰款

湖北省武漢市盧女士上月將價值7,000元（人民幣，下同，約7,600港元）的手機拿到維修店維修，經「維修檢測」後被告知需支付1.4萬元（約1.52萬港元）維修費。盧女士拒絕支付，並向相關部門投訴。內媒周日（12日）報道，武漢市場監管部門近日公布處罰結果，擬對涉事維修店作出警告，並處以10萬元（約10.9萬港元）行政處罰。

上月10日，武漢市江漢區市場監督管理局根據消費者舉報，立案調查武漢百幫值信科技有限公司。經查，該公司註冊所用「百幫值信」字號與蘋果官方授權服務商「百邦」注音相似，通過網絡平台引導消費者誤認為其是蘋果官方授權維修點；在與消費者簽訂數據恢復維修單時，未明確維修價格，直至手機維修完成後才告知數據恢復費用；在為消費者提供維修服務時，謊稱因恢復數據需要修復手機內多處焊點，欺騙消費者。

江漢區市場監督管理局稱，武漢百幫值信科技有限公司的上述行為違反了反不正當競爭法、價格法、侵害消費者權益行為處罰辦法等有關規定，該局對其實施混淆、未明碼標價，以及謊報用工用料損害消費者權益的違法行為，擬作出警告並罰款。