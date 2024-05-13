今年汛期降雨較常年多　料淮河流域出現較重汛情

國家防汛抗旱總指揮部檢查組近日檢查淮河流域防汛抗旱工作，指出淮河流域氣候多變、地形特殊、水系複雜，洪澇、乾旱災害風險均較突出。據預測，今年汛期內地氣候狀況總體偏差，極端天氣事件偏多，淮河流域降水較常年同期明顯偏多，可能出現較重汛情，江蘇、安徽兩省防汛抗旱形勢嚴峻複雜。

據國家應急管理部消息，中國氣象局副局長熊紹員上周一至上周四（6日至9日）率國家防總檢查組檢查淮河流域防汛抗旱工作，實地查看了安徽、江蘇省淮河流域災害監測預警、防洪排澇工程安全度汛、物資力量準備、基層能力建設等工作，詳細檢查責任落實、隱患排查整改、應急預案修訂演練、氣象預報預警、基層臨災預警「叫應」等情況，與兩省政府有關官員和省防指交換意見。

檢查組強調，各級防指要全力做好防汛抗旱各項工作，包括全面落實地方防汛救災主體責任；全面排查重點區域和部位防洪風險隱患；強化城市暴雨區、山洪災害易發區的精細化氣象預報；進一步強化預警與應急響應聯動；準確把握流域區域特點，突出抓好城市外洪內澇防範、蓄滯洪區運用準備等工作；加強乾旱風險研判和抗旱工作部署，嚴防旱澇急轉。