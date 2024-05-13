醫院派過期生理鹽水　相關責任人遭停職

湖南省婦幼保健院近日被揭向病人發放過期的生理鹽水，省衞健委醫政處工作人員稱，相關責任人經已停職並接受調查。

湖南有網民上周四（9日）在社交平台發消息稱，湖南省婦幼保健院開出門診處方箋中有氯化鈉注射液（即生理鹽水），但拿到藥品後發現已過期至少8個月。從網民發布的門診處方箋可看到，開藥日期為今年5月7日，上述生理鹽水生產日期為2021年9月13日，有效期至2023年8月。湖南省婦幼保健院宣傳部門工作人員上周五（10日）向記者證實醫院確實向病人發放了過期的生理鹽水，目前還在調查事件，院方已跟當事人當面溝通。湖南省衞健委醫政處工作人員稱，他們已責成醫院針對患者投訴的情況開展調查和處理，衞健委將依法依規地對醫院的違規行為進行嚴肅處理。

該醫院官網顯示，湖南省婦幼保健院是省衞健委直屬的湖南省首家「三級甲等婦幼保健院」，2020、2021年度婦幼保健機構績效考核蟬聯內地第一，為最高等級A++。2019年，該院曾向兩名就診者發放了5盒過期藥品。事發後，醫院對涉事人員予以停職或開除處理。內地藥品管理法規定，禁止生產、銷售劣藥。其中，未標明有效期或更改有效期；不注明或更改生產批號；超過有效期的藥品均按劣藥論處。