境外人員借生態科研名義　竊取中國安全數據

國家安全部周一（13日）發文披露，近年一些境外非政府組織或基金會打着「項目調查研究」、「生態治理保護」的旗號，非法採集、竊取中國重要自然保護區的地理、氣象、生物等敏感數據，給國家安全帶來風險隱患。其中有自稱外國教授借生態科研名義，搜集竊取安全數據。

該名自稱某國教授的境外人員在本地人帶領下，在中國某國家級濕地保護區、林場等地，安裝多個所謂用於考察生態環境的儀器設備，建立多處小型觀測試驗場，非法大量採集中國重要自然保護區地理、氣像、生物等敏感數據。國安機關根據線索會同有關部門開展工作，及時制止非法活動，涉事教授供認其以學術合作為掩護，搜集、竊取中國非傳統領域安全數據的事實，國安機關會同有關部門依法處理教授等涉案人員。

此外，一間外國大專院校在境外非政府組織支持下，與中國西南地區某國家級自然保護區科研管理單位開展所謂自然生態領域科研項目合作，並以利誘、色誘等方式拉攏中方人員，指使、脅迫其配合非法竊取中國自然保護區各類敏感數據。調查發現，該組織實為某西方大國掩護非法搜集、竊取敏感數據資源，通過違規在中國自然保護區核心區域安裝氣象站、布設紅外相機設備、開展GPS測繪、竊取涉密電腦資料等方式，獲取數據及圖片資料並向境外傳輸，嚴重危害中國生態安全。