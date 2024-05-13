查非法載客以身撞車　交警「碰瓷」執法遭停職

雲南省紅河哈尼族彝族自治州箇舊市近日傳出有警員疑「碰瓷」式執法，故意用身體撞向一輛私家車，引發爭議。該市相關部門周日（12日）稱，涉事執法人員已被停職處理，至於涉案車輛被指為非法營運「黑車」，其司機則涉非法營運行為遭立案調查。

網傳影片顯示，在箇冷加油站外公路上，一名身穿「交通執法」制服的男子突然衝向一輛正在減速停下的車輛，並撲到引擎蓋上翻滾大叫並露出痛苦表情。得悉網傳情況後，箇舊市委、市政府立即開展調查，發現於上周五（10日）上午10時20分，紅河州交通運輸綜合行政執法支隊箇舊大隊在箇冷公路保和岔路口加油站開展打非治違專項整治行動，對過往車輛執法檢查期間，發現張姓女子駕駛私家車涉嫌未取得道路運輸經營許可、擅自從事道路客運經營行為，按規定需暫扣處理該車。

當執法人員現場發出《行政強制措施決定書》告知將暫扣涉案車輛後，張女拒絕簽字，態度惡劣並辱罵執法人員。期間張女的丈夫李某南駕駛網傳影片顯示的車輛趕到，多次言語威脅恐嚇執法人員，之後又駕車欲掩護張女駕車強行離開現場。為阻止違法車輛逃離，執法人員在緊急情況下採取了不當的處理方式。報道指出，涉案車輛過去亦曾出現類似非法營運的情形。