義烏商城辦外語晨練活動　吸引過百商戶參與

有「世界超市」之稱的浙江省義烏市外商雲集，在義烏國際商貿城，每朝早有愈百名老闆娘聚集一起朗讀英語。這群義烏老闆娘的拼勁，讓不少在當地採購的外商也為之驚嘆。

據報道，上述外語晨練活動的學習內容，主要針對貿易環節與客戶交流，比如接單、開單時的常用語。在義烏國際商貿城開文具店的任小玲表示，每天的課都有不同主題，例如客戶維護、公司介紹。她表示，學外語可幫助商家更好地和外國客戶交流。經營木梳和工藝品的70後老闆娘單晨曉則表示，外國客戶愈來愈多，不學外語不行。她表示，學到一些關於顏色、價格的詞彙，遇到外國客戶查詢立即就用得上。

浙江中國小商品城集團股份有限公司人力中心副總經理張利稱，今年的英語訓練營面向所有商戶免費開課，首日已吸引約200人參與。粗略統計，外語訓練營開辦了17年，已有50萬人次參與。除了外語課，還教授企業管理、產品設計、知識產權等各類課程。據杭州義烏海關數據，去年該市進出口總值達5,660.5億元（人民幣，下同，約6,200億港元），同比增長18.2%，居全省第一。其中出口5,005.7億元（約5,490億港元），增長16%，首次突破5,000億元（約5,480億港元）。